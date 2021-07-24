許多民眾住家出入口被貼滿了廣告文宣，不僅影響市容，黏性十足的貼紙廣告也難以去除，因而飽受困擾，日前一名家住湖南的男子對於家門口被貼滿密密麻麻的廣告，對門鄰居卻一張都沒有，讓他錯愕直呼「這也太不公平了吧？」

根據《網易新聞》報導，湖南株洲一名男子家門口被貼滿小廣告，就算已經撕掉很多，但小廣告卻被越貼越多，反觀對門鄰居家卻連一張廣告貼紙也沒有，雖然對生活沒有太大影響，但他相當不服氣，「為什麼只貼我家的門，對面家裡一張也沒有，這太不公平了吧？請給我一個解釋！」

畫面曝光後網友全笑翻，紛紛留言打趣笑說「還好沒開鎖進去貼在門裡面」、「對門鄰居不用留，反正你家門上有」、「我家之前門上也有好多小廣告，我就弄了個對聯，貼在門旁邊，寫上小標語『請貼在這裡，請別貼在門上』，結果門上乾乾淨淨的，一年多了一個都沒有，對門的廣告明顯變多了，我也特別納悶」。

對此就有網友認為這是「破窗效應」，因為屋主一開始時對於門上的廣告貼紙沒有太在意，才會讓業者行為愈發囂張，「反正你門上已經貼了不少，再來幾張也無所謂，只要有一個先例，那就形成了默許定律」。