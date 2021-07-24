不少情侶、夫妻之間會突然送禮給對方，製造一些生活中的小樂趣，但偶爾這樣的驚喜卻會變成驚嚇！日本一名女子前陣子看見老公提著知名精品品牌「蒂芙尼」的袋子回家，讓她感到既驚喜又好奇，隨後打開來一看，卻發現裡面裝的竟是洋蔥和馬鈴薯，讓她瞬間超傻眼。

旦那が突然ティファニーの袋を持って帰ってきた



震えた



中を見たら玉ねぎとじゃがいもだった



震えた pic.twitter.com/T7LrqinXKq — 日向藍子 (@hinaai0924) July 22 2021

日本職業麻將選手日向藍子本月22日在推特上發文，稱自己的老公某天突然提著「蒂芙尼（Tiffany&Co.）」的經典綠色袋子回家，原本她還很開心，以為裡面裝著要送給她的高級禮物，在好奇心作祟之下，她在老公還沒開口前就先打開袋子查看，沒想到裡面居然裝著洋蔥和馬鈴薯，超級反轉的真相讓她瞬間傻了眼。

網友們看到推文後全都笑翻了，紛紛留言：「這就是傳說中的《第凡內早餐（Breakfast at Tiffany's）》嗎？」、「搞不好把洋蔥切開以後裡面會有一個蒂芙尼戒指！」、「也許這些馬鈴薯和洋蔥是從蒂芙尼買的…？」、「蒂芙尼在疫情影響之下也開始賣農產品了嗎？」、「這只是老公埋的伏筆，為了讓你之後收到真正的蒂芙尼時可以更加驚喜！」。

另外也有人認為會造成這種情況，最主要的原因就是「男女想法差異太大」，「男生在用這個袋子裝東西的時候，一定什麼想法也沒有」、「我們公司也有大叔會把泡麵放在星巴克的袋子裡」、「有些男性根本分不清楚女性的精品品牌」。