美國阿拉斯加日前發生一起駭人的動物攻擊事件，一名男子獨自住在一處荒郊野外的鐵皮屋，期間慘遭一隻灰熊盯上，並且連續7天不斷對他展開攻擊，男子在無法聯繫外界的情況之下，只能硬著頭皮頑強抵抗。幸運的是，美國海岸防衛隊（USCG）直升機隊員碰巧發現鐵皮屋頂上的「SOS」標誌，他才得以逃出生天。

根據《紐約時報》報導，USCG直升機隊員16日從科策布（Kotzebue）飛往諾姆（Nome）途中，驚見一處偏遠的採礦營地上，搭建著2間簡陋的鐵皮屋，屋頂上則寫著「SOS」與「help me」等求救標誌，於是便在上空盤旋查看，不久副駕駛哈馬克（Hammac）發現地面上有人拚命朝著他們揮舞雙手，指揮官卡瓦哈爾少校（Carbajal）立刻決定降落救援。

A Coast Guard Air Station Kodiak aircrew rescued the survivor of a bear attack near Nome Friday.



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報導指出，該名男子獲救後表示，自己連續7天遭到灰熊襲擊，期間還被灰熊拖到河裡，造成軀幹和腿部受傷，所幸並無生命危險。此外，這隻灰熊每晚都會來到他藏身的鐵皮屋，為了活命他只能頑強抵抗，加上地處偏遠，手機沒有訊號，就算手上有槍，但連日來子彈只剩下2發，面對灰熊神出鬼沒、來勢洶洶的襲擊，他已多日不敢闔眼。

事實上該名男子最終能獲救真的是運氣好，因為USCG直升機為了閃避雲層，才偏離航線約1.6公里飛行，卡瓦哈爾直言，「如果我們走另一個河谷，我們就會完全錯過他…」且當時眾人發現男子時，他走路一跛一跛的，當直升機靠近後，他虛弱的跪在地上揮舞著白旗，「看起來已經在那裡待上一段時日了」。

報導指出，灰熊在當地很常見，尤其是這個季節，但是多次遇到同一隻灰熊襲擊的事件則相當罕見。