美國佛羅里達洲一名男子日前準備騎車出門時，發現附近的流浪貓帶著2隻幼崽，躲進他的車庫裡，因此出門前，他便整理好浴室，讓出空間給牠們休息，豈料回來時，發現母貓原本只帶2隻小貓進屋，但家裡卻變成4隻，多出了2隻，讓他感到相當不解，便查看庭院裡的監視器，才撞見驚人一幕。

根據《The Dodo》報導，屋主帕提爾（Jeffrey Peltier）日前進入自家車庫，準備騎車出門，發現車庫裡闖進一隻流浪母貓，身邊還帶著2隻幼貓，而這一隻貓是經常出現在附近的流浪貓艾蜜莉亞（Amelia），但先前牠都是獨自出現，這也是帕提爾首次看到牠與孩子待在一起，因此感到非常驚訝。

帕提爾擔心艾蜜莉亞帶著孩子亂跑會有危險，因此便將浴室整理乾淨，讓貓咪母子們在裡面休息，豈料等他回到家後，發現浴室裡竟增加成4隻幼貓，帕提爾好奇艾蜜莉亞是如何闖入他家的，因此便查看監視器畫面，發現艾蜜莉亞其實早在前一天，就將小貓一隻隻叼進帕提爾的車庫裡。

帕提爾提到，「我不敢相信，佛羅里達附近剛發生熱帶氣旋，艾蜜莉亞馬上就想到要找地方安置寶寶」，帕提爾安頓好貓咪們後，將牠們帶至獸醫院檢查並施打預防針，確認小貓們身體無狀況後，便把牠們送至收容所等待領養，而艾蜜莉亞在哺育完後會進行結紮，由於牠較習慣戶外生活，因此帕提爾與鄰居談好，讓艾蜜莉亞在兩戶人家的庭院裡散步，也很歡迎牠進屋休息。