大象不但智商高、記憶好，甚至還和人類一樣擁有感情。非洲肯亞一隻大象媽媽原本帶著2個孩子在陸地上移動，然而其中一隻小象太過頑皮，不小心摔進泥坑裡，大象媽媽十分著急，和另一隻孩子試圖想把小象救出來，沒想到最後竟也掉入泥坑，一家人全受困在原地，所幸當地獸醫接獲通報後，立即趕到現場將牠們全數救出。

根據《每日郵報》報導，34歲的獸醫艾弗里（Kieran Avery）日前接獲通報，有民眾稱在肯亞伊西奧洛（Isiolo）的某水庫附近，發現3隻受困於泥坑中的大象，艾弗里和同伴聽聞消息後立刻趕往現場，先在大象身上纏住帶子，接著利用曳引機將牠們拉上陸地，最後花費約2個小時的時間才終於順利救援。

艾弗里推測，最初應該是其中一隻小象先摔進泥坑裡面，大象媽媽和另一個孩子見狀才靠近試圖將牠救出來，因為大象本身就是對同伴非常忠誠的動物，然而卻弄巧成拙，一家人都不幸受困在泥坑當中；還好救援團隊將牠們拉上陸地後，這3隻大象都沒有受傷，只是有些精疲力盡，尤其是大象媽媽，牠獲救20到25分鐘後才終於能夠站起身。

艾弗里也透露，這次的救援過程其實有些艱辛，「同時移動牠們需要花費很大的力氣，因為沒辦法一次只救一隻，其他困在泥坑的大象會試圖用鼻子阻撓，也因此我們團隊的合作必須非常協調且高效率」，最後恢復比較快的小象先離開現場，媽媽站起身後也連忙跟上孩子的步伐，結束這場「驚魂記」。