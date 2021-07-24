娶到地表最壯的新娘？美國一名無人機飛行員的姊姊近日結婚，他們便想到一招惡整新郎，讓新郎的哥哥穿上新娘禮服出場，而新郎全程被蒙在鼓裡，當他滿心歡喜地轉身看未來妻子時，竟看到穿著婚紗的哥哥，讓他當場楞在原地，親友們也忍不住笑出來。

38歲專業無人機飛行員霍普（Jordon Hopp）的姊姊近日結婚，他便聯合新郎的哥哥賈拉德（Jarad Boyce），想惡整未來的姊夫雅各（Jacob Boyce），由於新人遵照傳統「first look」，因此在婚禮開始前，新郎都無法看到新娘，所以雅各一直未看到妻子穿婚紗的模樣，讓他感到非常好奇。

而在婚禮開始後，新娘並未現身，反而是新郎的哥哥賈拉德穿著婚紗出場，結實曲線一覽無遺，與婚紗搭配起來，非常有違和感，可說是地表最壯的新娘，而新郎當時背對眾人，滿心歡喜地等待轉身，沒想到一回頭，看到的竟是自己的哥哥，讓他當場傻眼，更喊著「你在跟我開玩笑嗎？你竟然穿上婚紗」。

新郎並未因此感到不開心，之後甚至還與穿婚紗的哥哥合影，宛如一對新婚的夫妻。而這一段爆笑的「兄弟情」互動，也被分享至抖音，累積750萬觀看次數，而霍普之後也分享新娘本尊的進場畫面。不少人笑著說「這家人的感情一定很好」、「還以為是多元成家」，還有人打趣地說「穿跟鞋的哥哥拐到腳時，是最精采的瞬間」。