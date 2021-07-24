身體若感到不適，絕不要聽信偏方，及早治療才是上策。大陸江蘇省一名男子，長期有便秘的問題，因此聽信民間偏方的他，竟抓了一條黃鱔塞進肛門，豈料黃鱔不斷跳動，導致男子沒抓緊，使黃鱔鑽進肛門裡，痛了一夜才尷尬就醫，而他的結腸已被咬破，鱔魚甚至鑽進腹腔，恐有生命危險。

根據《荔枝新聞》報導，江蘇省泰州市興化市一名男子，長期飽受便秘所苦，竟聽信治療便秘偏方，自己抓了一條黃鱔，並塞進肛門裡，豈料黃鱔期間不斷亂動，鑽進男子肛門裡就取不出來，當下男子又不好意思就診，隔天痛到受不了才就醫。

興化市人民醫院胃腸外科主治醫師王玉龍表示，男子當時直喊非常痛，因此在他上手術檯前，醫護人員就先替他打了一針止痛針，經過檢查後發現，黃鱔已從直腸進入結腸，甚至咬破結腸，跑進腹腔，男子情況非常危險，醫療團隊趕緊替男子進行手術，順利取出一條長達約20公分的黃鱔。

醫師王玉龍表示，黃鱔塞肛門的行為非常危險，甚至危及到生命，大腸被咬破後，大腸的內分泌物、細菌及糞便進入腹腔，可能會造成患者感染，甚至出現溶血症的狀況，男子目前經過治療後，病情已經穩定，醫師呼籲民眾，不要聽信沒有根據的偏方，「特別是把黃鱔塞到肛門裡，這種滑稽的行為是不可取的」。