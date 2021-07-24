國外一名24歲的女子Seattle日前在抖音（TikTok）帳號分享自己浪漫的愛情故事，內容提到她兩次在公車上遇見一名男子，但因為羞於搭訕對方，錯過了進一步發展的可能，沒想到事後竟然在交友軟體上配對到這位讓自己一見鍾情的對象，而且對方也對她印象深刻，並且對她展開追求，這段宛如偶像劇般的浪漫邂逅過程，羨煞無數網友。

Seattle日前在抖音發布一段影片，內容提到她在2019年11月，搭乘70號公車時，和一名男子對到眼，讓她瞬間有種觸電的感覺，但當時雙方沒有太多接觸就下車了。後來隔年1月，兩人又在同一輛公車上偶遇，不過Seattle要下車的公車站很快就到了，她只能慌張的下車，但又不禁後悔沒有上前與男子搭話。

接連兩次擦身而過，讓Seattle決定在自己的交友軟體頁面寫上這段經歷，試圖在茫茫網海中找到這名男子的蹤跡，神奇的是，透過交友軟體系統的配對，她竟然真的跟名叫Greg的男子配對成功，對方還私訊Seattle說，「雖然很尷尬，但我覺得妳的個人頁面上，講的那個故事就是我本人…」。

Greg表示自己搭乘過70號公車，也記得那位有著可愛紅髮、戴鼻環的女生，「我們有一兩次的眼神接觸，而且我都有對妳微笑！如果是我的話，想說約妳出去怎麼樣？不是的話，那很不好意思」。Seattle收到訊息後驚喜萬分，立即回覆說道「一點都不尷尬！因為這故事百分百是在說你，我從來沒想過我真的會找到你！你好，Greg！我很願意赴約」。

兩人首次赴約就有聊不完的話題，當天一聊就是11個小時，之後每次相處也都是9到11個小時起跳，最後便順理成章的成為了情侶，至今感情依舊甜蜜。

消息一出後，網友們全被兩人的愛情故事融化了，也有人提到喬西·西爾弗 （Josie Silver） 的小說《十二月的一天》（One Day in December），因為故事男女主角也是從公車開始一段愛情故事。