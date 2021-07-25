英國一名婦人日前到公園散步時，草叢裡突然鑽出上百隻老鼠，讓她瞬間嚇一大跳，沒想到鼠群十分大膽，居然爬上她的身體，不斷啃咬她的四肢，雖然最後並沒有引發生命危險，但老鼠的攻擊仍在她身上留下怵目驚心的傷痕，每當婦人回想起這段恐怖遭遇，都還是感到心有餘悸。

Mum 'attacked by 100 rats' in horror night time ambush during walk in parkhttps://t.co/NlP3HJOPYK pic.twitter.com/evlfugf37K — Daily Star (@dailystar) July 24 2021

根據《鏡報》報導，43歲婦人蘇珊（Susan Treftub）在本月19日晚間9點前往位於倫敦西部的布隆丁公園（Blondin Park）散步，然而不久後卻突然有成群的老鼠從草叢裡鑽出，讓她瞬間嚇一大跳，「我從來沒有見過這麼多動物，更不用說老鼠了，真噁心」、「牠們的數量看起來至少超過100隻，我覺得我要生病了」。

更恐怖的是，這群老鼠看到人類不但沒有感到害怕，反而沿著蘇珊的小腿爬到她的身上，開始不斷啃咬她的四肢，「牠們在我的腿上爬行，我不得不把牠們踢開，天實在太黑了，我看不清牠們到底從哪裡來的」，最終蘇珊的腿部和手腕處留下了大片的咬痕和瘀青，所幸除此之外沒有再受到更嚴重的傷害。

蘇珊透露自己經常到布隆丁公園散步，但卻是第一次看見這麼多老鼠出沒，回想起當天晚上發生的事，她到現在仍心有餘悸，蘇珊在接受採訪時也告誡其他有小孩的父母，如果來到這個公園一定要非常小心注意，「如果是小孩遭遇到這一切，很可能造成無法預料的傷害」。