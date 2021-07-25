澳洲一名身材火辣養眼的正妹網紅，日前在個人社群平台上曬出一張張性感比基尼照片，吸引網友按讚轉發，但沒過多久就有警察來按門鈴找人，她才知道原來自己遭到大批民眾檢舉。

根據外國媒體的綜合報導，澳洲一名知名網紅兼模特兒多米尼克艾麗莎（Dominique Elissa），擁有甜美外表、凹凸有致的火辣身材，在IG上經常不吝嗇的分享比基尼辣照而打開知名度，吸引超過23萬名粉絲追蹤。近日，艾麗莎又在IG上曬出一系列位於新南威爾斯省南部海岸傑維斯灣（Jervis Bay）所拍攝的比基尼辣照，但照片中她並沒有標註任何時間跟確切的地點，依然吸引超過8000名網友按讚、留言跟轉發。

不過，照片發出後沒多久，隔天就有幾名警察出現在艾麗莎的家門口，按鈴確認艾麗莎是否在家，艾麗莎看到警方的到來感到相當困惑，一問之下才知道自己所上傳的多張辣照遭到多名民眾檢舉，懷疑她在封城期間違反居家限制令外出前往海岸拍照，讓艾麗莎相當傻眼，提出證據表示這些照片都是封城前所拍攝，而且每天都在家雪梨邦代（Bondi）的家中所發佈的，警方確認艾麗莎所言不假才離開。

新南威爾斯警方發言人接受採訪時表示，他們無法提供有關此案件的相關資訊，也不會評論這些針對個人檢舉的事件，不過只要接獲民眾違反現行禁令的通報，警方都會採取行動進行確認。