網路上經常看到網紅為了刺激粉絲數及增加點閱，拍攝誇張又逗趣的搞怪及教學影片，但若是內容沒經過確認，可能會發生意想不到的後果。菲律賓一名知名女網紅Youtuber，日前在個人頻道上分享睡前保養的方法，竟將尿液塗抹在臉上當成面膜後入睡，並宣稱有神奇功效，讓醫生看完瞬間傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，菲律賓Youtuber賽絲（Thess）因經常在網路上分享各種測試影片及私下逗趣的生活，吸引超過7000人追蹤，人氣逐漸攀升。而日前她再度更新影片，大方分享她的睡眠保養步驟，只見她拿出準備已久的尿液，塗抹在臉上並加強塗在青春痘及雀斑上。

賽絲在影片中表示，這些尿液雖然又臭又濃又難聞，抹在臉上還有點刺痛，但只要薄薄的塗上一層，等尿液乾掉後直接去睡，隔天就會容光煥發。隔天一早，賽絲再度回到鏡頭前分享「尿液面膜」的功效，她聲稱經過一夜的時間，不僅青春痘不再明顯紅腫，就連雀斑、痘疤都漸漸淡掉，對比前一天的肌膚暗沉已明亮許多，而這段影片也遭到網友瘋傳、轉發，引起熱議。

不過，英國醫師卡羅爾庫珀（Carol Cooper）看到賽絲的影片後表示，這種「尿液面膜」完全沒有任何科學根據證明能夠改善肌膚，只是一種東方民間的傳統療法。而尿液雖然有止癢、抗乾燥的作用，但尿素含量不足以產生任何影響，而且裡面可能含有其他細菌或酵母菌，若沒有正確使用，可能還會讓皮膚發炎帶來二次感染的風險。