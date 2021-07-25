新冠肺炎疫情爆發以來，不少國家都陷入病毒危機，而曾淪為疫情重災區的美國，經過政府大規模的疫苗接種後，疫情也逐漸趨緩，不過還是有不少人不相信疫苗而拒絕接種。美國一名男子先前曾多次在推特上發表嘲笑新冠疫苗的言論，甚至堅信聖經比疫苗有用，沒想到之後他也不幸染疫，下場超慘。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國的34歲男子史戴芬哈蒙（Stephen Harmon）是新頌教會（Hillsong）的成員之一 ，過去他曾多次在社交媒體上批評新冠疫苗的功效，以及美國政府的疫苗推廣政策，甚至認為聖經裡的經文還比美國首席防疫專家安東尼福奇（Anthony Fauci）的話來的有效，鼓吹民眾拒打疫苗相信聖經。

沒想到今年6月底，史戴芬哈蒙便在個人IG上曬出身穿病人服躺在醫院病床上的照片，證實自己已經感染新冠肺炎，但意志堅定的他還是堅信自己的理論，並再度PO文表示「即使康復也不會打疫苗」，內文還不忘攻擊拜登政府的疫苗政策。本月18日，史戴芬哈蒙的病況開始惡化，貼文中他表示原本拒絕讓醫護人員裝上「愚蠢的呼吸器」，但最後還是被迫接受插管，希望大家能為他祈禱，早日恢復健康。

不過，史戴芬哈蒙自從那天PO出貼文後便陷入昏迷，住院短短13天就傳出噩耗，本月21日被南加州科羅納的一間醫療中心宣布病情惡化死亡。洛杉磯西達賽奈（Cedars-Sinai）醫療中心醫師奧倫弗里德曼（Oren Friedman）接受採訪時表示，哈蒙的病逝讓他們感到相當沮喪，因為除了他以外，許多染疫住院治療的病人幾乎都是沒有接種過疫苗而被傳染的，因此呼籲民眾還是盡早施打才能有所防範。