狗對於許多人來說不僅是家人也是最忠心的好朋友，只要遇到危難牠們一定捨命相救。義大利一名15歲少女日前與家人前往海灘戲水時，被突如其來的海浪沖走溺水，當時被2隻救難犬發現，趕緊吠叫呼喚救生員，並立即跳下海救人，讓現場民眾大感驚訝。

根據外國媒體的綜合報導，位於義大利南部奇倫托（Cilento）的一處海灘，日前發生一起驚險的溺水意外。一名15歲的少女與家人一同前往當地游泳戲水，當少女前往海中準備游泳時，卻被突如其來的強勁大浪給捲走，不斷在海面上拍打呼救，這時被正在岸邊執勤的救難犬露娜（Luna）發現，趕緊發出吼叫通知另一隻拉不拉多救難犬伊格爾（Igor）及救生員，同時牠也立即衝進海中救人。

沒多久，露娜便游到了少女身邊，將口中咬的紅色浮標定位交給少女，並試圖讓少女抓住牠身上的固定器將少女拉回岸上，此時伊格爾也游到了他們的附近，2隻狗狗與即時趕到的救生員便合力帶著溺水少女一起游向岸邊，過程中雖浪潮洶湧，使他們不斷的被捲入海中，但最後都安全返回岸上，沒有人員傷亡，目睹一切的民眾也對於狗狗的英勇表現感到相當驚艷。

報導中指出，這2隻狗狗都出自於義大利救難犬學校（SICS Canine Units），主要培訓狗狗在海上救難訓練以及各項救援任務，培育25年來已成功挽救數百條性命，而這次的任務也是牠們平常都訓練過的航海救援，因此相當熟練，但協會希望政府能夠更重視海上安全，避免憾事發生。