雖新冠肺炎疫情持續在各國爆發，但已大規模接種疫苗的英國，則是宣布解封讓民眾回歸正常生活。英國一對夫妻日前預約了河岸郵輪餐廳，準備慶祝他們的結婚週年紀念，沒想到當郵輪行駛到一半時，卻看到遠方船上的人不停向他們打招呼，當兩船交會他們才發現另一艘船上的所有人正在「裸體」狂歡，讓這對夫妻當場看傻眼。

對於防疫一向相當「佛系」的英國，自從政府推動接種疫苗的政策後，已將近有80%的民眾完成接種第一劑疫苗，英國首相鮑里斯強森（Boris Johnson）便宣布英國於本月19日開始正式解封，不僅不再限制民眾的社交距離，也開放所有場館，讓民眾恢復正常生活。

根據英國媒體《鏡報》的報導，一對英國夫妻為了慶祝他們的結婚週年紀念，解禁後也立即預定了位於德文郡埃克斯河（River Exe）上的郵輪晚餐，沒想到當郵輪行駛行駛到一半，遠方船隻上的人不停的朝他們揮手，熱情的打招呼，隨著兩艘船慢慢靠近，他們才發覺另一艘船上的人全部裸著身體、開心的跟著音樂左搖右晃，目睹一切的民眾紛紛拿出手機拍下這驚人的景象，並公開至到網路上，引起網友轉發。

報導中指出，這場裸體郵輪活動是由托貝太陽俱樂部（Torbay Sun Club）所舉辦，該俱樂部是英國最大的裸體游泳組織及最大的桑拿俱樂部之一，為各個年齡層與各行各業的民眾服務，提供最完善的裸體活動項目；若是天氣允許他們也會不定時舉辦沙灘及其他戶外裸體活動，吸引不少崇尚自然的民眾參加。