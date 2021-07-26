昨（25）日深夜挪威突然出現一顆巨大的流星劃過上空，刺眼的光線瞬間將整片夜色照亮，過程持續至少5秒鐘，不少民眾透露，當流星墜落的時候，除了耀眼的光芒外，還發出了轟隆巨響，就像是連空氣都在震動一樣，情況十分罕見。

根據《BBC》報導，「挪威流星網（Norwegian Meteor Network）」透露，這顆流星約在當地時間凌晨1點時出現，並以每秒16.3公里的速度下墜，挪威南部大部分地區都可以看到流星墜落的過程，有些住在流星行經路線的民眾還可以感受到一股震波；天文學家推測，這顆流星最後墜落在首都奧斯陸西方60公里處的森林中，目前已經派出專業團隊前往現場探勘。

挪威天文學家雷卡（Vegard Rekaa）接受採訪時透露，事發當時他的妻子被驚醒，因為聽到了「空氣中有震動的聲音」，隨後傳出了巨大的爆炸聲響，讓她以為有什麼重物墜落在他們家附近；另外一組露營團也在事後通報，其中一名女性稱自己近距離目擊到了火球，但最初她還以為只是朋友的惡作劇。

雷卡表示這顆流星的重量至少有10公斤，雖然體積不算特別大，不過有很多人不但能看到它，還能夠「聽到」它，這種情況確實非常罕見。「挪威流星網」的工作人員必列特（Morten Bilet）也是目擊者之一，他向路透社指出，這顆流星很可能在穿越木星和火星之間時，意外擦撞到小行星帶，但整起事件與其說是危險，必列特更傾向用「詭異」來形容。