大陸河南地區因連日的暴雨，造成許多地區嚴重淹水、交通大亂，甚至有不少的傷亡傳出，而除了人類被淹水所苦外，也有不少動物因此受難。大陸河南一處豬隻養殖場日前也受到暴雨的侵襲水淹及膝，豬隻們也只能泡在水裡，等到水都退去後，站了一整晚的牠們也筋疲力竭癱軟在地。

根據大陸媒體《Vista看天下》的報導，連日來的大雨除了在河南鄭州等地造成嚴重損傷外，漯河地區也受到不小的衝擊，一戶豬隻養殖場飼主近日在網路上公開一段影片，並在影片中表示「下一晚上雨，豬都泡在水裡了」。只見暴雨來得又快又急，使飼主來不及救援，只能讓所有的豬隻泡在水裡，牠們為了活命也只能硬撐著身體在水裡站整晚，經過一天漫長的等待，雨勢才終於變小，洪水也逐漸退去，飼主將豬隻放出來後，只要有空地便紛紛倒地入睡，但幸運的是沒有人員及動物傷亡。

影片曝光後意外吸引網友熱烈討論，紛紛留言「雖然可憐但倒成一片真可愛」、「豬也是可憐，不是被宰來吃，就是被淹死，為了活命只能苦撐」、「牠們都發揮了豬的堅強精神」、「牠們的表情好像上一天班的我」、「這場雨把二師兄給累壞了」、「心疼牠們也是心疼主人，各個都是豬堅強」、「豬泡在水裡的驚慌眼神太慘了」、「這年頭無論是人還是動物都活得很不容易」。