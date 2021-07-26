在不少電影場景中，為了呈現令人震撼的效果，都會透過特效來製作漫天飛沙等場景，但現實生活中竟然真實上演。大陸近日天災頻傳，除了河南深陷淹水之苦，甘肅地區這兩日也突然掀起可怕的沙塵暴，有民眾以縮時攝影拍下黃沙漫天席捲而來的震撼畫面，讓網友們看了超驚訝。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，位於大陸甘肅省的酒泉敦煌地區，於本月25日突然掀起沙塵暴，不少民眾看到滾滾黃沙逼近，紛紛拿起手機拍下畫面。只見影片中大片的沙塵籠罩整個天空，接著一步步吞沒整座城市，人跟建築物就像螞蟻一樣瞬間消失在畫面中，透過縮時攝影的拍攝手法，更讓人彷彿看到世界末日的場景，大陸媒體甚至形容成「畫面震撼如電影大片」。

當地政府隨後也發出警示，呼籲民眾惡劣天氣、避免外出，未來的12小時內，會出現能見度小於1公里的沙塵暴。網友看到影片後則是紛紛轉發分享，留言表示「這真的不是電影特效嗎」、「今年真是哪裡都不能去了」、「真是一波未平一波又起」、「我的天哪！太可怕了」、「被覆蓋的那一刻真的會瞬間窒息」、「世界末日既視感」、「這種天氣也不能出門吧」、「感覺肺會壞掉」、「震撼歸震撼，但也代表氣候真的出問題了」、「我的嗎呀！戴口罩可能擋不住黃沙」、「我經歷過，出門就像打仗一樣，全身上下全是沙，而且洗很久都洗不乾淨」。