新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各國不少行業都受到影響，大陸一間按摩店去年也因此一度停業，就在老闆煩惱生計的時候，一名神秘男子找上門，提議要在老闆的店內開鑿一個礦井挖礦，豈料不久後警察登門臨檢，這件非法挖礦的事件才終於曝光，老闆和男子也落得悽慘下場。

根據《荔枝新聞》報導，這間按摩店位於江蘇省宜興市，以按摩、沐浴為主要服務，然而去年受到疫情影響，店家一度停業，沒了收入的老闆相當煩惱生計問題，這時一名江姓男子突然找上門，提議要在老闆的店內開鑿一個礦井，並且會分給他一些利潤，老闆欣然接受，在浴室內挖出一個約50到60公尺深的礦井。

只不過兩人的發財美夢並沒有持續太久，去年3月警方登門臨檢，發現浴室內藏有一個詭異的深井，於是詢問老闆它的用途，但老闆支支吾吾了半天也沒辦法解釋清楚，詭異的行為引起警方懷疑，因此請專家前往現場調查真相。

經過專家判定，老闆和江姓男子在短短一個多月期間，從礦井中開採了65.88噸的紫砂礦，總價值高達13.4萬人民幣（約新台幣58萬），最終這些紫砂礦和所得利益都得上交國家，兩人還因為違反「非法採礦罪」，分別被判有期徒刑7、8個月，同時還得承擔修復相關費用38.7萬人民幣（約新台幣187.7萬），簡直得不償失。