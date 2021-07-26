全球受到新冠肺炎疫情影響，各國的航空業都面臨無客可載的情況，也減少許多人與人交流的機會，不過近日網路上卻出現一段地勤大叔與乘客溫馨的機場互動短片，吸引網友瘋狂轉發。

根據外國媒體的報導，加拿大影音網站「Rumble」日前流傳了一段影片，影片中一名戴著口罩的小男孩正準備與家人一同搭飛機離開當地，但在等待飛機起飛的過程，小男孩不斷對著窗外比出剪刀石頭布的動作，讓人相當好奇，往窗外一看才發現一名男性地勤工作人員正在與小男孩玩著猜拳遊戲。

只見小男孩在遊戲中不斷猜贏，而地勤大叔看到自己慘敗後，開始表現出失落的樣子，口中還不斷的碎念並在原地來回踱步，甚至被自己的表現氣得直跺腳，但過了一會後地勤大叔又再度向男孩發起挑戰，直到小男孩又贏了遊戲與家人開心歡呼，兩人才互相揮手道別。

這段影片雖只有短短的30秒，不過地勤大叔逗趣又生動的表演，還是贏得不少網友的讚賞，紛紛轉發並留言「地勤大叔實在太可愛了」、「雖然只是玩一下下但足以讓男孩開心一整天」、「這會是一個幸福的回憶」、「很棒的影片，讓人感覺世界真美好」、「地勤大叔一天的辛苦也會瞬間消散」、「真好奇他們怎麼玩起來的」、「以後搭飛機一直盯著地勤看看會有什麼反應」。