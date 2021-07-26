美國加州一名男子日前到加州度假，某天突然聽到車庫傳來一陣詭異的聲響，起初他還以為有人回家了，於是開門查看狀況，沒想到一打開門就看見4隻小黑熊，他瞬間愣在原地，不遠處的熊媽媽見到陌生人出現，擔心孩子會遭遇危險，迅速衝上前保護小熊，讓男子立刻嚇得把門關上。

@sweetbunnytea left garage open for like 5 minutes my brother found baby bears going through our stuff and mama bear charged him 😬##bears ##bearscare ♬ Nobody - Mitski

根據《Newsweek》報導，美國女網友「@sweetbunnytea」近日在TikTok上傳一段影片，表示前陣子他們一家人到加州度假，事發當時她的哥哥獨自待在房子內，突然聽到車庫傳來一陣聲響，起初哥哥還以為是有人回家了，於是走到門口查看狀況，沒想到一打開門就看見4隻小黑熊在車庫裡覓食，遠處還站著一隻熊媽媽。

從影片中可以看到，男子才剛打開門不久，熊媽媽就瞬間察覺不對勁，回過頭發現有陌生人接近自己的孩子，急忙狂奔衝向男子，極具攻擊性的行為讓男子嚇一大跳，迅速關上門確保自己的安全；之後他靠在門邊大吼大叫，還不斷敲擊車庫的門，順利嚇跑了黑熊一家，雙方沒有發生任何肢體衝突。

影片曝光後吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過300萬，大家紛紛留言：「感覺像是死神朝著你直衝過來」、「熊媽媽只是想和你聊個天，你怎麼把牠關在門外啊？」、「笑死了，看起來好像你才是牠們家的入侵者」、「天啊！最左邊的小可愛也想站起來嚇你」、「這個關門速度也太淡定了吧」。