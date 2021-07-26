英國已故黛安娜王妃的姪女，日前在網路上公開一系列婚紗照宣布嫁人，除了華麗的婚紗及盛大的婚禮排場受到眾人注意外，她丈夫的身分及年紀也遭到媒體起底，引起熱烈討論。

根據外國媒體的綜合報導，英國已故黛安娜王妃的30歲姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer），擁有精緻的五官及優雅的氣質，加上卓越的服裝品味，讓她成功踏入時尚圈，並登上各大時尚雜誌封面，成為家喻戶曉的貴族名媛，也是義大利珠寶品牌BVLGARI的珠寶大使。而近日宣布成為人妻的她，在網路上大方公開多張華麗的婚紗照及側拍記錄影片。

只見凱蒂史賓塞穿著由義大利知名服裝品牌「Dolce & Gabbana」所訂製的維多利亞宮廷風高領長袖蕾絲婚紗，與各種以花卉為主題的修身禮服，將凱蒂史賓塞凹凸有致的身材完美呈現，讓粉絲們驚艷不已。不過，最受到討論的還是她的夫婿麥可路易斯（Michael Lewis）。

報導中指出，現年62歲的麥可路易斯是南非服裝集團「Foschini」的董事長，身價高達8000萬英鎊（約新台幣31億元），他與凱蒂史賓塞雖相差32歲，也比凱蒂史賓塞的父親斯賓塞伯爵年長了5歲之多，但兩人的感情依舊甜蜜穩定，早在2019年便已訂婚，但受到新冠肺炎疫情的影響，婚禮只能延遲至本月24日於義大利羅馬的一處豪華莊園中浪漫完婚。但婚禮中並沒有看到斯賓塞伯爵的身影，只有凱蒂史賓塞的兩名弟弟擔任陪嫁，引起外界諸多猜測。