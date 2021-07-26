決定要養寵物以後就要對牠們的生命負責，千萬不要隨意拋棄。近日美國網路上流傳一段影片，一名男子將飼養的哈士奇遺棄在路邊，狗狗見到主人搭車離開，著急地在車後追趕，許多網友看完都感到又氣憤又心疼，紛紛留言痛批棄養寵物的男子。

根據《每日郵報》報導，美國網路上近日瘋傳一段影片，從畫面中可見，一名男子在路邊解開了哈士奇脖子上的項圈，接著坐上副駕駛座離開現場，整個過程哈士奇都乖乖地趴在地上沒有吵鬧，直到發現車子開走了，牠才著急地奔跑追趕，但不管牠怎麼努力都不可能追得上汽車。

網友們看到影片後都感到相當氣憤和心疼，紛紛留言痛批：「這太讓人心碎了」、「怎麼有人忍心對狗狗做這樣的事情？太惡劣了」、「我真的無法想像狗狗知道自己被拋棄後會是什麼心情…」、「我的心碎了一地，希望這個沒良心的人可以趕快被抓去坐牢」、「可憐的狗狗，牠們是那麼深愛主人，卻要遭受這樣的對待」。

據報導稱，錄下這段影片的人本身也是流浪動物救援志工，棄養者離開現場後他就立刻報警，隨後這隻哈士奇被帶往德州艾爾帕索（El Paso）的獵犬救援中心，並被命名為納努克（Nanook），經過檢查發現納努克只有10個月大，雖然才剛經歷一場令人心碎的遺棄事件，但牠在24小時之內就被另一個家庭收養，展開全新的幸福人生。

而艾爾帕索警方在本月23日抓到了納努克的前主人，68歲的路易絲（Luis Antonio Campos）因涉嫌虐待動物罪被捕，不過事發當時汽車上還有另外一人，因此警方預計在進一步調查後，會再逮捕第二人到案。