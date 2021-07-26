隨著東京奧運盛大展開，許多賽場上的選手也因此受到觀眾注意，而近日網路上流傳一段美國奧運游泳代表隊選拔賽時的影片，格外引起網友討論。一名游泳女將因十分熱愛KPOP音樂，因此在賽前暖身時，於眾目睽睽之下大跳女團夯歌，精湛的舞技引起韓國及台灣粉絲的讚賞。

根據外國媒體的綜合報導，6月份所舉行的美國奧運游泳代表隊選拔賽中，大部分的選手在比賽前會不斷的拉筋、游泳，避免下水之後發生意想不到的情況，但游泳女將塞拉施密特（Sierra Schmidt）卻在比賽前戴起耳機，自顧自的在泳池旁大動作的跳起熱舞，仔細一看才發現她跳得竟然是南韓知名女團TWICE的《Cheer Up》，不僅動作精準，就連表情與對嘴都相當到位，被觀賽的民眾錄下來後，在網路上引起網友瘋狂轉發。

音樂皆由網友後製【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

There’s also another vid of Sierra Schmidt dancing to Cheer Up by Twice 💪🏻 pic.twitter.com/uPOlcN8br9 — 凡熙｜No 휜 No Life (@fancy_moo) July 25 2021

原來這名23歲的游泳女將塞拉施密特，2014年多次獲得全國青少年游泳冠軍，還在2015年拿下泛美運動會800公尺自由式金牌，成績備受肯定，但她除了競賽時表現亮眼外，還有一個維持多年的特殊習慣，那就是在比賽前一定會戴上耳機，在泳池畔大跳「KPOP舞蹈」，這對她來說十分重要，因為熱舞不僅可以讓她快速暖身，也能緩解比賽時的緊張情緒及壓力，她還因此被封為美國女泳界的「KPOP舞后」，先前更多次被粉絲拍到大跳TWICE的《Likey》、BLACKPINK的《As If It's Your Last》 等夯曲的可愛畫面。

塞拉施密特今年雖無緣出戰東奧，但賽前的特殊嗜好已讓她紅遍全世界，她甚至大方分享自己Spotify上的「Dance 2021」熱舞歌單，讓粉絲們十分期待。