現代人生活忙碌，很少有時間可以拓展交友圈，因此許多人都會透過網路認識新朋友。英國一名女大生在網路上認識了一名男子，兩人曖昧長達1年的時間，但男子身上卻有許多謎團，女大生調查之後才驚覺，原來對方竟是來自奈及利亞的王子。

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Student 21 who suspected her online boyfriend is a catfish discovers he actually a Nigerian PRINCE | Daily Mail Online https://t.co/PELmcJ8pQu — Lala 💋 (@Ola_xo_) July 23 2021

根據《每日郵報》報導，出生於奈及利亞的21歲女子伊絲特（Esther）正在英國就讀大學，去年她在網路上認識了一名叫做提奧（Theo）的男子，兩人的背景非常相似，都是來自奈及利亞同一個部落，目前也都在英國生活，而且提奧非常溫柔體貼，每天都會主動傳訊息向伊絲特問好，甚至還稱呼她為「公主」，2人就這樣曖昧了長達1年的時間。

但在相處的過程中，伊絲特發現提奧有許多奇怪的疑點，像是2人從沒有見過面，不過每次她想要打視訊電話時，都會被提奧以「在開會」為由拒絕，甚至她主動說想要去找他，提奧就說自己正在奈及利亞出差，各種詭異的行為讓伊絲特開始懷疑，認為提奧很可能是透過網路交友騙錢的騙子。

伊絲特的好友得知消息後，替她聯絡了電視節目《Catfish UK》，這個節目專門幫忙來求助的觀眾，調查網路交友中行跡詭異的另一半。過程中他們找到了提奧的朋友，但對方卻稱他的真實名字叫做「麥可（Michael）」，讓提奧的身分變得更加神秘。

最終提奧本人答應和伊絲特見面，並針對她的疑問一一解答，提奧表示自己目前正在管理3間公司，工作非常忙碌，很難有辦法擠出時間和伊絲特通話，而前陣子他也確實有回去奈及利亞，只不過不是為了出差，而是為了替過世的爸爸處理後事；至於名字的事情，他解釋「提奧」是自己的中間名，「如果你不太了解我，我會告訴你我叫提奧，但如果我們很熟，我就會說我的名字是麥可」。

最驚人的是，提奧揭露自己的真實身分，其實是奈及利亞的王子，過去談過幾次戀愛，都因為貴族身分的關係遇到挫折，所以這次他才會選擇隱瞞，希望能在伊絲特更加了解自己以後才告訴她真相。

各種誤會解開之後，提奧和伊絲特的感情變得更加順利，節目結束3個月，兩人依舊處於穩交狀態，並且正在計畫讓這段關係「正式化」。