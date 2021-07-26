隨著全球氣候異常，美國、英國、加拿大等地都出現前所未有的高溫，廚餘、水果等垃圾也因此加速蚊蟲的孳生，為了避免病媒蚊不斷增加，一名國外女網友便在網路上分享一段「倒垃圾前必放的物品」影片，吸引超過百萬人觀看轉發。

根據英國媒體《鏡報》的報導，隨著全球氣溫不斷攀升，許多歐美國家也深陷高溫之中，讓當地民眾苦不堪言，而炎熱的天氣除了會讓人曬傷之外，放在住家門口的垃圾也開始長出蒼蠅、蛆及各種蚊蟲，但垃圾車又不會天天出現，使民眾遭到病媒蚊感染的風險增加。

TikTok帳號為@sisterpledgecleans的女網友，近日便在網路上分享一段「生活小技巧」，影片中她表示，許多人為了避免吸引蒼蠅及孳生細菌，只能等到垃圾車將垃圾清走才能將垃圾桶清洗乾淨，但裡面可能已經充滿惡臭，也可能已經長蛆，不過只要清洗完垃圾桶後，在垃圾桶底部撒上大量的「食鹽」，就能讓蒼蠅等蚊蟲因吸食大量的鹽份脫水死亡。

這段影片曝光後便吸引超過400萬人觀看，網友紛紛表示「明天倒完垃圾就來試試看」、「我試過真的有效」、「別忘了加入發酵粉可以除臭」、「我會在垃圾桶底部墊上小狗的尿墊，一樣可以吸掉食物流出來的湯汁避免長蟲」、「正在苦惱到底要怎麼消滅這些蒼蠅跟蛆，感謝你拯救了我」。