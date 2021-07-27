不少人都有一夜致富的夢想，因此每到刮刮樂開獎時，總能吸引大批民眾關注，但若是真的刮中大獎，有可能會做出意想不到的舉動。美國一名擁有5個孩子的媽媽，平常的工作是名UberEats的女外送員，日前她在工作途中發現先前購買的刮刮樂竟刮中了大獎，她便立即作出驚人的決定。

根據外國媒體的報導，這名來自美國馬里蘭州的47歲女子，是名辛苦的5寶媽，也是名UberEats的女外送員。幾個禮拜前她花了10塊美金（約新台幣280元）購買一張刮刮樂，當天她一如往常的坐上車子準備出發接單時，手機突然傳來中獎通知，仔細看才發現自己竟中了25萬美金（約新台幣700萬），讓她當下有些驚慌失措，但UberEats的接單程式所發出的警示卻打醒了她，再三確認中獎資訊後便關掉手機APP，立刻決定辭掉外送的工作。

她接受採訪時表示，過去她就經常購買刮刮樂也曾多次中獎，但刮中的最高獎金只有1500元美金（約新台幣4.2萬），這次能刮中25萬美金對她來說相當驚訝，不但可以幫助她繳納房屋的頭期款，也能用來支付帳單，以及支付孩子們的學費，大大改善她的現況。

事實上，除了這名母親外，大陸重慶一名40歲的保全，在今年1月中了1100萬人民幣（約新台幣4758萬元）的彩券大獎後，只在工作群組中與大夥簡單道別就消失無蹤，也沒再出現領取當月的工資。