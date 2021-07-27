驚悚電影常出現四肢凹折的「大法師跑法」讓不少人餘悸猶存，國外就有一隻黑貓聽見飼主放飯時，從暗處朝著鏡頭奔馳而來的影片，不過牠詭異的跑法，就連一旁的大狗也嚇到定格，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

國外抖音（TikTok）帳號「@ambassadoraries」分享了一段影片，畫面中可見，當飼主喊話要放飯後，一隻貓咪以迅雷不及掩耳的速度朝著飼主奔去，緊接著黑貓「Aries」也以外八的後腳，迅速從暗處跑向鏡頭，搭配打直的前肢，乍看之下與恐怖片《大法師》中鬼上身的恐怖爬行模樣有幾分相似。就連一旁的德國狼犬也忍不住探出頭來，一臉問號的看著Aries的詭異背影，愣在原地。

事實上，Aries一出生就有「後腿過伸」（Hyperextended rear leg）的問題，由於後腿比前肢還長，行動時只能弓起後腿，以外八的姿勢行走奔跑，所幸飼主並沒有因此放棄牠，相反的更樂於用影像記錄，讓許多人了解Aries有趣的日常生活。

影片曝光後已累計逾500萬點閱，不少人全被Aries的奇特跑姿給逗樂了，紛紛留言直呼「這上輩子是蜘蛛吧」、「貓版大法師」、「貓咪解鎖新跑步姿勢」、「雖然知道原因，但還是忍不住笑了出來」、「我看完後露出了跟狗狗一樣的臉」。