印度近日天災人禍不斷，當地政府除了忙於治療新冠肺炎，還得忙著救災，西部地區因連日的大雨，使多處山區爆發洪水及土石流，造成160人死亡。這兩日還有巨石從山上滑落，不僅砸中一輛小巴士，還將附近一座鐵橋砸成兩半，災情相當慘重。

根據印度媒體的綜合報導，印度目前正處於季風季節，使西部的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）地區出現暴雨，許多民眾為了避免遭到洪水及土石流的侵襲，紛紛逃離家園，部分地區還因電線桿被沖走造成電力中斷，位於喜馬拉雅山區的Chitkul村更是出現可怕的山崩。

由民眾拍下的畫面可以看到，當時的天氣雖晴朗沒下雨，但山坡上的巨石卻開始鬆動，起初只有幾顆碎石滑落，沒多久就掀起滾滾塵土，巨大的岩石及黃土從山上傾瀉而下，將山林及山腳下的村莊全部覆蓋，現場尖叫聲四起。巨大的岩石還砸中了路過滿載遊客的小巴士及停在山腳下的汽車，山坡旁的鐵橋也因遭到巨石的重力加速撞擊，硬生生被砸成兩半，現場一片混亂，而這場意外一共造成9人死亡、4位當地居民輕重傷，緊急送往醫院治療。

驚悚的影片曝光後吸引大批網友瘋狂轉發，紛紛留言「天哪！被巨石砸到真的會當場喪命」、「希望活著的人能脫離險境」、「最近真是一波未平一波又起」、「鐵橋被砸成兩半實在太可怕了」。