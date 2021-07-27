正值新冠疫情期間，不少室內活動紛紛被禁止，獨自露營（ソロキャンプ）這樣的活動逐漸成為新寵，日本一名男子獨自在外野營期間，卻遇到一隻大鳥從空中飛來，用爪子直接將他的大塊肉片劫走，留下他呆愣在原地。

根據日本媒體《テレ朝news》報導，千葉縣館山市本月11日發生一起大鳥搶劫事件，一名男子當下正開心享受獨自露營的燒烤時光，沒想到烤爐上的豬肉片才烤到一半，天外卻突然飛來一隻大鳥急速俯衝而下，以迅雷不及掩耳的速度，用爪子將烤爐上的大塊豬肉片直接劫走。

面對突如其來的搶劫事件，男子當場呆愣在原地，「我一時之間不知道發生了什麼事，眼前的大塊豬肉片才剛烤一下就沒了，這隻大鳥就跟黑色的風箏一樣，咻一下就飛走了。」為了防止搶劫事件再度上演，男子只好將帳篷外層拉鍊拉了起來，又不禁讚嘆大鳥的飛行技術了得，也幸好還有準備其它肉片，不至於餓肚子。

此外，男子受訪時也指出，烤爐的火焰相對較小或是肉片剛放上去時，比較容易遭到鳥類攻擊，「也怪我自己大意，沒有顧著肉片，才會被大鳥搶食」。

影片曝光後網友也看傻了，紛紛留言直呼「大鳥的飛行技術太厲害了」、「想不到大鳥也這麼懂吃」、「我只好奇，這隻鳥的腳不覺得燙嗎」、「搶食還不會燙傷腳，這隻大鳥果然是有練過的」。