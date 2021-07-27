家裡飼養貓咪或狗狗的飼主，應該都對毛小孩的撒嬌攻勢毫無招架之力，但除了狗和貓之外，海豹撒起嬌來也同樣讓人融化。日本一處海豹公園日前在推特上，PO出飼育員前往園區內照料海豹的影片，沒想到海豹一看到飼育員便撒起嬌來不肯離開，讓網友們忍不住大喊「太可愛了」。

位於日本北海道紋別市的鄂霍次克海豹園（オホーツクとっかりセンター），是不少遊客前往北海道旅遊時必去的景點，園區中不僅可以近距離的與海豹互動，也能透過詳細的解說更了解海豹的生活，而園方也為牠們創立官方推特帳號＠aguhiyori，以海豹的口吻PO文，讓民眾可以更貼近隨時觀察海豹們的動態。

日前，園方再度更新海豹的近況，只見一隻海豹看到女性飼育員到來，便衝上前去張開雙手討抱抱，還不斷的往飼育員身上爬，將頭放在飼育員的肩膀上一邊享受撫摸，一邊曬著太陽，就像小孩子一樣表情相當寵溺。網友看到影片後紛紛留言「好萌喔！怎麼這麼像狗」、「表情就是一臉爽」、「太可愛了，感覺牠們在園區裡受到很好的照顧」、「媽媽來了，快抱抱我」。

另外，園方還公開了訓練海豹時的影片，影片中兩隻海豹聽從女性飼育員的指令相互親吻，雖只有短短9秒卻一樣融化一票網友，紛紛留言「牠們真的好乖好聽話」、「飼育員的聲音好溫柔」、「牠們感覺很信任飼育員」、「我家小狗都沒這麼聽話還會鬧脾氣」。