隨著東京奧運開打，不少人會呼朋引伴到家中一起為支持的選手加油，但也有人因此被抓包做壞事。國外一名女網友日前傳訊息問男友行蹤，男友雖立刻拍照給她，證明自己正在跟兄弟們看轉播，但她卻在照片中發現一雙女子的白皙美腿才驚覺自己被劈腿。

根據外國媒體的報導，TikTok帳號為@callhermeganmarie的女網友梅根瑪麗（Megan Marie），日前突然想起男友疑似要外出，便傳簡訊問男友在哪裡，男友立即回傳表示「正在與兄弟看奧運直播」，並附上一張電視轉播照片證明自己所言不假。

不過眼尖的梅根立即就發現不對勁，因為照片中的電視畫面雖正在轉播奧運，但電視下方櫥櫃門板上的鏡子，卻反射出一雙女子的白皙美腿與膝蓋，她的男友穿著牛仔褲就坐在該名女子的身邊，而且桌上還有一杯紅酒及女用運動瓶，另一頭的櫥櫃上則是擺放精品品牌Chanel的品牌書籍，整個環境與氛圍都不像是與兄弟歡聚的感覺，氣得她在貼文中寫下「我額頭上寫著我是傻瓜嗎」。

影片曝光後短短3天就吸引超過300萬人觀看，網友紛紛留言「好想知道他會用什麼藉口來解釋這一切」、「為什麼出軌的人總是要用照片證明自己有罪」、「該說他聰明還是笨呢」、「這空間根本就是某個女人的家，哪個男人會在家裡擺鮮花還有Chanel的書」，不過也有網友跳出來為她男友辯解「你憑什麼用一張電視照片證明他出軌」、「我看不出來哪裡有問題」、「那雙腿可能是好友的女友」，引起兩方論戰。