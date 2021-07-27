無論是男人還是女人都害怕遇到恐怖情人，因為一個情緒失控可能就會發生無法挽回的悲劇。祕魯一名女子日前在自己家中臥房與男友歡愉時，她的前夫竟突然闖入，一看到他們就拿出預藏的尖刀狂捅，而這可怕的一幕都被家中的監視器拍了下來。

根據外國媒體的綜合報導，這起駭人的事件發生在祕魯帕卡斯馬約省的瓜達佩盧區（Guadalupe），從監視器畫面中，可以看到本月18日凌晨，32歲的女子菲奧雷拉（Fiorela Liseth Díaz)）與男友正在自家臥房中開心「連結」，但沒想到樓梯間卻突然出現39歲前夫埃爾默（Elmer Lucano）的身影，只見他鬼鬼祟祟的潛入前妻的家中，一看到正在與陌生男子床戰的前妻，一怒之下拿起預藏的刀子向他們猛砍。

男友當下雖被砍傷但即時逃出屋外向外人求救，獨留菲奧雷拉1人面對埃爾默，等到男友帶人回來救援時，菲奧雷拉已身受39刀倒臥血泊中，埃爾默則是騎車揚長而去。救難人員抵達後，立即幫菲奧雷拉進行搶救，但最後仍因傷重不治，埃爾默也立即遭到警方逮捕。

雖然埃爾默供稱，自己是因看到前妻與另一名男子在一起才會情緒失控，但警方認為他是預謀犯案將他送進監獄，全案仍持續調查中。而驚悚的監視器畫面公開後，也吸引網友熱烈討論，紛紛留言「太可怕了，她家怎麼會這麼輕易被闖入」、「這男的一看就是要來討情債的哪是一時憤怒」、「看他下手都沒在手軟」、「真的是恐怖情人，離婚了也不一定是真正得到解脫」。