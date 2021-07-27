美國一名外科醫師以精湛的醫術獲得醫界肯定，名氣也因此越來越大，多年前更順利迎娶小9歲的選美皇后為妻，沒想到結婚短短5年便發現妻子不僅學歷是假的，還是一名「高級妓女」，讓他相當傻眼，立即訴請離婚。

根據外國媒體的綜合報導，來自美國紐約市的41歲頂尖骨科醫師金漢周（暫譯，Han Jo Kim），以俊俏的外表及精湛的脊椎手術而聞名，經常登上雜誌接受採訪，年收入約為300萬美金（約新台幣8424萬元）。

2011年他與「康州小姐」選美皇后里賈納特納（Regina Turner）相識相戀，當時特納告訴他，自己雖正在就讀康乃狄克大學的化學系3年級，但為了選美及創業投資APP，不得已放棄學業投入工作；另外，她提到自己是靠著曾祖母所遺留下的50萬美金（約新台幣1416萬元）過生活。

Dr. Han Jo Kim and Regina Turner resolved their divorce ahead of a public hearing scheduled for 10 a.m. that likely would have revealed more details in the wild case. https://t.co/GJkP87wUKt — Stephen Brown (@PPVSRB) July 26 2021

接著，兩人就交往了4年，於2015年順利完婚，不過特納婚後變得相當忙碌，不僅每年都要出差去大陸幾週，即使在美國也時常與女性友人相約外出，而金醫師則是持續忙於工作不疑有他，直到某天他在家中意外發現一名陌生男子傳給妻子的鹹濕簡訊才開始進行調查。

後來，他發現曾自稱是高材生的特納，不僅連高中都沒畢業，還在婚前就從事性交易，是名小有名氣的「高級妓女」，婚後她還持續接客，顧客名單包含知名富商、房地產大亨及英國知名設計師，讓他當下頭皮發麻，自認自己在經濟上從來沒虧待過妻子，也從沒欺瞞過她，沒想到特納竟欺騙他這麼久，一怒之下便法院提出控告並訴請離婚。

紐約州政府辦公室發言人盧西安查爾芬（Lucian Chalfen） 接受採訪時證實，金醫師已在去年12月申請離婚，目前已分居，近日他們也達成和解無需召開調解庭。