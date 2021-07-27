疫情期間，少了人類的打擾，台灣不少山區景點的野生動物通通出籠，無獨有偶，泰國當地的野生猴群也大量出沒，沒想到竟還發生街頭大亂鬥，嚇得路上駕駛全都不敢輕舉妄動，交通一度大打結。

根據英國《每日郵報》報導，泰國華富里府（Lopburi）25日發生一起猴群街頭鬥毆事件，成千上百隻躁動不安的猴子聚集在Prang sam yot和San phra kan的路口交界處。根據目擊者指出，當地的兩大猴群，平時分別在Prang sam yot和San phra kan佔地為王，事發當天疑似是兩隻猴王為了爭奪地盤而發生衝突。

畫面中可見，兩大猴群不斷「撂兄弟」壯大聲勢，雙方隔著街口不斷叫囂，並且露出尖牙示威，很快的就打了起來，儘管路上駕駛不斷按喇叭示警，但是猴群們絲毫不理會，反而打得更激烈，不少路過民眾和駕駛只能被迫困在猴群中動彈不得，卻也沒有人敢輕易介入猴群火拼，交通一度大打結。

當地民眾表示，過去也曾發生猴群亂鬥事件，但是都沒有這次的陣仗大，「我已經住在這裡很久了，很少見到這種場面，就像是電影中幫派火拼一樣，不過牠們沒有攻擊路人，只是一昧攻擊敵營的猴群，造成許多猴子受傷，街道上隨處可見斑斑血跡…」直到其中一方的猴王打輸，其餘的猴子才迅速撤退離開。

事後有專家分析，當地民眾長期餵食野生猴子，不過疫情期間，主動餵食的人變少，猴群為了維生紛紛進入市區向人類討要食物，但因為市區過於狹窄，不適合大量猴子湧入，也不適合猴子生存，猴群難免因為爭搶地盤或是食物而衝突四起。