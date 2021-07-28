許多人生日時都會找來一群好友喝酒狂歡、一同慶祝，但有時候玩過頭可能會因此樂極生悲，造成無可挽回的悲劇。哥倫比亞一名女子日前受邀參與朋友的派對時，喝了酒後便跟著現場音樂搖頭晃腦，但沒多久她卻突然往後倒跌落至1樓，讓眾人全嚇傻。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自哥倫比亞巴蘭幾亞（Barranquilla）的女子格雷西加西亞（Greysi García），不久前收到朋友邀請前往參加生日派對，現場不僅聚集了眾多好友，還請來了DJ表演炒熱氣氛，當所有人幾杯黃湯下肚後，開始跟著現場音樂盡情晃動身體，坐在窗台上的格雷西加西亞更是拿著酒杯扭動，嗨到不能自己。

沒想到當主持人再次拿起麥克風炒熱氣氛時，只見眾人高舉雙手及酒杯，隨著主持人的指令擺動，下一秒格雷西加西亞卻失去平衡突然往後倒栽蔥，直接從2樓窗台墜落至1樓地面一動也不動，現場所有人看到這幕全被嚇壞，趕緊衝下樓查看格雷西加西亞的傷勢，並將其送醫急救。

所幸，經過醫生的檢查，格雷西加西亞除了手部骨折及頭部有多處外傷外，並沒有生命的危險，只要經過幾天調養就能恢復健康。據了解，當時好友一看到格雷西加西亞坐在窗台上，就曾提醒她要注意安全避免跌落，格雷西加西亞卻認為朋友擔心太多了便不予理會，沒想到最後還是發生意外。