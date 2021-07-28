Makam seorang warga di Klaten Jawa Tengah terpaksa dibongkar karena tali pocong pada jenazah lupa dilepas. Pembongkaran dilakukan atas permintaan keluarga. https://t.co/PjMLYzpaaQ — detikcom (@detikcom) July 21 2021

印尼一名男子喪妻後，天天被已下葬的亡妻託夢，說自己頭上的布套繩子還沒有解開，男子半信半疑下決定挖墳開棺，沒想到棺木一撬開後，妻子的頭上真的被套了布袋，讓他相當錯愕。

根據外媒報導，印尼爪哇省克拉登區（Klaten）卡朗多沃（Karangdowo）的布盧桑村，一名54歲婦女本月12日時因心臟病離世，並於當天進行下葬儀式，沒想到她的丈夫在辦完喪事後，卻天天遭到亡妻託夢，對方不斷提到自己頭上的麻布袋繩子沒解開，要求丈夫處理。

事後男子在半信半疑的情況下決定於18日開棺，消息一出引發外界關注，原來是婦女遺體被送往醫院時，裹屍布上的頭部繩索沒有解開，接著就被運回家鄉伊斯蘭墓園安葬。當地村長普沃科（Heri Purwoko）也對外證實確有此事，「的確有一名居民的墳墓被重新挖出來，因為下葬時忘記將頭上的布袋繩解開」。

由於婦女並非因為感染新冠肺炎身亡，所以開棺時並沒有請衛生單位人員協助，並在熱心民眾和警方的協助下挖墳開棺，棺木一打開後男子果然看見亡妻託夢時所提到的布袋繩子，並順利將其解開。當地不少村民對此除了深感驚悚之外，但也對於能夠重新圓滿下葬感到欣慰。