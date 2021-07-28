大部分人都希望在生日當天可以和家人、摯友一起度過。外國近日流傳一段影片，一名女子孤單地坐在餐廳中替自己慶生，還難過地流下了眼淚，一旁的店員和客人見狀，立刻上前圍住女子，替她唱生日快樂歌，讓女子感動不已。影片曝光後也吸引超過300萬次觀看，引發網友熱議。

Woman who is celebrating her birthday by herself is joined by other patrons and staff once they realize she's alone. pic.twitter.com/GdvR7orTDM — GoodNewsMovement (@GoodNewsMoveme3) July 15 2021

根據《印度快報》報導，這段影片由「@GoodNewsMoveme3」分享在推特上，從畫面中可以看到，一名戴著口罩的女子坐在餐廳裡，桌上則放置著一個白色盒子，女子先是接聽了一通電話，過程中還難過地抹去落下的眼淚；隨後她摘下口罩、打開盒子，獨自面對生日蛋糕許願、拍手唱歌，但仍難掩低落的情緒，唱到一半就開始不斷搖頭。

豈料下一秒，餐廳的員工和其他客人瞬間將女子包圍，一起開心地拍手、幫她唱生日快樂歌，意料之外的驚喜讓女子十分感動，原本失落的表情也跟著開朗了起來，還因此落下了感動的淚水，店員和客人見她哭了，也急忙上前給予擁抱和安慰。

這段影片曝光後很快就引起網友熱議，截至目前為止觀看次數已經超過320萬，許多人看完都覺得十分暖心，紛紛留言：「這些人太棒了！」、「世界上還是有溫暖的」、「希望這個女子可以擁有最完美的一次生日」、「我們每天都看太多負面的消息了，這段影片真的可以讓人心靈變平靜」、「不管這位女士身在何處，都想和妳說一聲生日快樂！未來會變得更好的！」。