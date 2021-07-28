蛇正常只有一顆頭，但你有看過雙頭蛇嗎？美國一名野生動物愛好者養了一條雙頭蛇，日前他在蛇窩裡放了2隻老鼠，供牠們享用，而他也錄下雙頭蛇同時進食的過程，讓不少人驚呼不可思議。

根據《IFLScience》報導，美國野生動物愛好者巴爾奇克（Brian Barczyk）養了一條雙頭蛇，日前他將2隻老鼠放入蛇窩，雙頭蛇馬上發動攻擊，同時順利將2隻老鼠咬在嘴裡，而巴爾奇克也拍下蛇的吞嚥過程，並將其分享至IG，意外引發討論。

影片中可見，2隻老鼠被雙頭蛇咬在嘴裡，一顆蛇頭咬一隻老鼠，不過牠們吞嚥看似並不順利，過程較為緩慢。巴爾奇克表示，這一條雙頭蛇分別是Ben和Jerry，品種為加州王蛇（California Kingsnake），患有雙頭畸形的疾病，受精卵未完全分裂時就會發生這種情況，估計每1萬條蛇裡就有一條。

巴爾奇克提到，雙頭蛇其實共用同一個胃，「一旦老鼠進入消化系統後，雙頭蛇就會出現輕微胃部堵塞的狀況，嚴重甚至會有消化不良的問題」，而雙頭蛇通常活不過幾個月，因此養到成年並不容易，巴爾奇克也是透過朋友轉賣，才能擁有Ben和Jerry，而雙頭蛇目前生活於密西根州的爬蟲類動物園「The Reptarium」。

雙頭蛇吞食影片目前累積1.9萬人按讚，不少人回應「老鼠對另一隻說：一會又見面了」、「古代說雙頭蛇是不祥之物，要殺死」、「其實一顆頭吃就夠飽了吧，另外一顆頭只是吃個過癮的」、「同時吞進去應該會噎住吧」。