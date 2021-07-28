雖然愛情不分年紀、距離與種族，但若是愛上兒子的好友，還是會跌破眾人的眼鏡。國外一名辣媽近日在網路上公開一段與小鮮肉纏綿的影片，但這名小鮮肉不是透過交友軟體認識，而是親生兒子的好兄弟，讓網友全看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，TikTok帳號為＠josueandtanya的40歲女子坦亞（Tanya），過去經常透過社群媒體拍攝短片，並分享自己私下的生活，但人氣始終平平，直到今年5月公開一段影片才因此爆紅。影片中，只見坦亞與一名只有22歲的小鮮肉互動親密，小鮮肉還不忘甜蜜的親吻坦亞的臉頰，宛如熱烈中的小情侶，但這名男子不是坦亞透過朋友或是交友軟體所認識，而是因為自己的兒子。

坦亞在影片中表示，因為兒子的關係認識了他的好朋友喬許（Josue），她與喬許雖相差了18歲，但一見到彼此就有一種特殊的力量吸引著他們，而且坦亞的兒子知道後也十分支持兩人交往，因此他們便在一起，到目前為止已穩定交往了1年6個月，感情依舊十分甜蜜，還經常在網路上放閃曬恩愛，甚至大方公開兩人親熱的影片，吸引大批網友熱烈討論這對「母子戀」。

網友紛紛留言「我真的無法想像自己跟好友媽媽交往的感覺」、「這就是所謂的真愛」、「果然情人眼裡出西施」、「其實能遇到自己喜歡的人，不管對方是誰都無所謂」、「愛情果然沒有絕對」、「所以好友要變成繼父了嗎」。