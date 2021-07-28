日本一艘賞鯨船日前駛至北海道附近海域，遇見2隻稀有的白色虎鯨，牠們在同一個鯨群游泳，而其中一隻年紀較輕的虎鯨，背部還有明顯的刮痕，賞鯨船上的導遊表示，這是她第一次同時見到2隻白色虎鯨，畫面非常罕見。

根據《每日郵報》報導，日本的旅遊公司Gojiraiwa-Kanko日前駛出一艘賞鯨船，帶遊客至根室海峽（Kunashirskiy Strait）尋找鯨魚的身影，期間幸運遇到2隻白色虎鯨（Orcas），旅遊公司的導遊麥（Mai）表示，其中一隻虎鯨的年齡稍大，皮膚略黑，另一隻年齡則較小，背部還有清晰的深色刮痕。

導遊麥提到，在2年多前她就曾遇過年齡大的虎鯨，而較年輕的則是第一次見到，「這是有史以來最好的一天，也是我首次同時見到2隻白色虎鯨」。而白色虎鯨並非患上白化症，牠們沒有白化症才有的紅眼睛，眼睛都呈現黑色，且牠們身上的斑紋也隱約可見，下巴與眼周都有斑塊。

動物學專家認為，白色虎鯨是受遺傳特徵影響，導致牠們無法產生黑色素，而過去白色虎鯨和鯨魚非常罕見，甚至被認為是神話級的動物，但近幾年牠們出現卻越來越頻繁，目前已知的白色虎鯨就有5隻，而其數量為何越來越多，也成為專家研究的問題，推測可能是該物種陷入困境的跡象。

動物學專家表示，隨著白虎鯨的數量逐漸減少，意味著可供選擇的潛在配偶也跟著變少，罕見遺傳疾病就可能被凸顯出來，這些遺傳特徵有些會增加動物在野外生存的困難度，有可能加速該物種衰退，不過目前尚不清楚白色虎鯨生活是否受到影響，推測體色有可能會妨礙牠們捕獵，因為身體顏色過於明顯，很容易被獵物發現。