婚禮是人生中最重要的日子之一，每對夫妻都希望能夠圓滿順利地度過這天。然而近日印度卻有一名新郎在結婚當天還抱著筆電工作，一旁的新娘看到這幕瞬間笑到流淚。許多網友看到影片後都覺得十分誇張，紛紛留言吐槽，痛批新郎的上司。

根據《印度快報》報導，這場婚禮於馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）舉行，從影片畫面中可以看到，一名新郎正坐在賓客中間，抱著電腦專注地在鍵盤上又敲又打，周遭的人似乎都在等待他完成工作、開始結婚典禮，下秒鏡頭轉向坐在不遠處白色沙發的新娘，她看見新郎忙碌的樣子竟笑到不斷飆淚，而身旁2名女子雖然在發現鏡頭後連忙起身，但還是伸長脖子，好奇地朝新郎的方向望去。

不過當鏡頭再次轉向新郎時，他手上的工作已經差不多結束，沒過幾秒就把筆電交給旁邊的人，站起身準備參加自己的婚禮。對於這有些逗趣又荒謬的情景，影片上方也開玩笑地寫道：「居家工作（WFH）？不是，這是婚禮工作（Work from wedding）！」。

不少網友看完影片後都覺得十分傻眼，紛紛留言吐槽：「這一點也不好笑，他的上司應該感到羞愧」、「公司應該支付他婚禮當天的薪水」、「當你的上司是你的前任，而你沒有通知她你要結婚了」；但有些參加婚禮的賓客也出面幫忙澄清，表示新郎只是在設置視訊通話，以便不能來到現場的親友也能在線上一起參與婚禮，根本不是在工作。