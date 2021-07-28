英國一名少女一出生就罹患超罕見的疾病，使她的身體快速衰老，年僅18歲就像個老婆婆一樣滿臉皺紋，身體機能也不像一般年輕人一樣靈活，但她始終保持樂觀的態度面對病情，不料最後還是不敵病魔的侵襲，在近日離開人世。

根據外國媒體的綜合報導，來自英國的18歲少女亞尚蒂史密斯（Ashanti Smith），心理狀態就跟一般少女一樣喜歡漂亮、喜歡打扮，也會和普通人一樣會追星、發脾氣，十分有自己的想法，偶爾還會來點雞尾酒享受生活。但她的身體卻十分異常，一出生就罹患超罕見的早衰症（Hutchinson-Gilford Progeria syndrome），每年都以「增加8歲」的速度老化，使她實際上雖只有18歲，身體狀況及外觀卻已高齡144歲，行動一年比一年還退化。

除此之外，亞尚蒂史密斯還患有關節炎與心臟病，每天都得和病魔搏鬥，但亞尚蒂史密斯依然相當樂觀，意志也十分堅強，即使知道自己無法活得長久，還是很認真的度過每一天，也積極的幫助跟她一樣罹患罕見疾病的人，而這一切看在媽媽菲比路易斯（Phoebe Louise Smith）的眼裡十分不捨，希望上天不要這麼快帶走這位心地善良又受人喜愛的女孩。

不過，亞尚蒂史密斯不久前才與家人在公園裡開心野餐，度過歡樂的18歲生日，之後病情就急遽惡化，家人緊急將她送醫急救，依然因早衰症所引起的心臟衰竭而病逝，讓家人悲痛不已，臨終前亞尚蒂史密斯還握著媽媽的手，告訴她「我愛妳，但妳必須讓我走」引起眾人鼻酸。