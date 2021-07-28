照顧一個小孩就夠辛苦了，若是養育9胞胎，不只累且開銷又很驚人。西非馬利共和國一名26歲婦女，於今年5月生下9胞胎，創下世界紀錄，如今事隔2個月多，該名媽媽近日分享照顧9胞胎的心得，表示寶寶們每天要用100片尿布、喝掉6公升牛奶。

根據《每日郵報》報導，26歲的西塞（Halima Cisse）於今年5月5日生下9胞胎，分別是4個男嬰、5個女嬰，他們出生時僅0.5至1公斤，體型非常的小，雖然孩子都均安，但目前仍有6個嬰兒還待在醫院的保溫箱中，接受護理師全天候的照顧，但9胞胎也為她生活帶來巨大變化。

西塞表示，起初她以為自己只懷了7胞胎，直到分娩時，她才知道肚子裡有9個嬰兒，「孩子源源不斷的從我體內出來」，由於懷孕後期極為艱辛，因此她的身體目前仍未完全康復，仍處於休養階段，更沒有力氣照顧孩子，多數時間需仰賴護理人員照料嬰兒，而她每天則有2次各30分鐘的探視時間。

西塞透露，由於孩子的數量太多，因此她的奶水根本不夠喝，分娩後1個月，母乳就被喝光了，而孩子們每天平均要喝6公升的牛奶、用掉100片尿布，且每3個小時接受一次健康檢查，因此到目前為止，嬰兒護理費用已花費了100萬英鎊（約新台幣3891萬元），全由馬利政府支付。

西塞提到，她與丈夫亞比（Arby）於2017年結婚，育有一個2歲半的女兒Souda，目前交由親戚照顧。丈夫亞比對此表示，他是一名海軍水手，未來經濟問題也將面臨挑戰，他們目前住在一個擁有3間房的房子裡，之後打算擴建，才能容納他們的10個孩子。

亞比更說，「未來有很多事情需解決，但就目前而言，我們只專注於照顧嬰兒，並讓他們早日回家。我最關心的不是我房子的大小，或是未來是否有錢養小孩，而是要確保我的妻子和孩子們都平安無事，我很感謝上帝，讓寶寶全活了下來，他們和我妻子的健康狀況目前都在改善」。