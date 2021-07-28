海洋是非常神秘且廣闊的地方，還有許多未知生物等待人們探索。日本北海道的漁民幾年前曾在深海中捕撈到2隻未知的甲殼類生物，近日終於在水族館展出，真面目曝光後，不少網友都驚覺這種生物的外型和「鮭魚壽司」非常相像，瞬間在推特上引發話題。

根據日媒報導，2017年北海道一名漁夫進行深海捕撈作業時，意外在東部羅臼町800到1200公尺的深海中捕撈到2隻未知生物，隨後將牠們送給位於福島縣磐城市的水族館「アクアマリンふくしま」。專家研究過後表示，白色的生物是一種名為橫蝦的甲殼類動物，橘色的則是屬於麟翅目的甲殼類動物，專門寄生在魚類身上。

近日水族館開始展出這2隻生物，並替他們拍攝照片上傳到官方推特，沒想到奇特的外型為牠們帶來了許多關注，其中橘色的甲殼類動物外殼顏色鮮豔，上面還有一條條白色花紋，如果沒有注意到前方2顆黑色的眼睛，看起來就像是一隻會動的「鮭魚壽司」。

網友們看到照片後全都笑翻了，紛紛開玩笑留言：「看完這個生物的照片以後，突然很想吃壽司…」、「這真的不是鮭魚壽司？」、「不管怎麼看都是鮭魚壽司啊」、「現在已經到了水族館展出壽司的時代了嗎？」、「這種保護色真的有用嗎？看起來更好吃了耶」、「是誰把鮭魚壽司丟到海裡面！」。