隨著新冠肺炎疫情持續爆發，各國政府不斷督促民眾前往接種站施打疫苗，但沒想到卻也因此造成家庭糾紛。菲律賓一名女子日前原本想找丈夫陪她去接種疫苗，但丈夫卻以忙碌婉拒，沒想到女子前往接種站時，卻看到老公與小三一同現身，讓她氣得衝上前狂毆對方。

根據大陸媒體《中國報》的報導，來自菲律賓的一名女子在當地預約到疫苗後，便要求丈夫陪她去接種站，但丈夫卻以「自己很忙」拒絕了她，女子只好找姊妹陪同接種疫苗，沒想到當她們一到接種站，卻看到自己丈夫溫柔的陪伴在另一名陌生女子身旁等待接種。

只見該名女子穿著一件黑色短袖上衣，嬌弱的靠在丈夫身上，一看就感覺是小三，讓正宮氣得立即放下手中的包包，與姊妹衝上前質問兩人的關係，丈夫看到妻子衝來竟直接擋在小三面前保護對方，還用雙手將妻子與她的姊妹向後推，接著雙方爆發激烈的拉扯。

不過，疑似是小三的女子也不是省油的燈，竟直接拿起疫苗接種站讓民眾休息的椅子，就朝正宮砸去，姊妹們撞見立即衝上前準備暴打小三，卻被女子的丈夫阻攔，甚至將她們推倒在地，之後4人便扭打成一團上演大亂鬥，使現場一片混亂，相當失控，直到警方到場才結束這場鬧劇。不過接種站也因此被迫暫停了15分鐘，讓現場等待的民眾相當無奈。

正宮發現丈夫帶著小三去打疫苗，氣得她衝上前與小三拿椅子互丟。（圖／YOUTUBE）