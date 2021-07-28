有些狗狗非常聰明，若是看到主人溺水，會趕緊跳進水裡救主人。英國一名飼主日前在自家泳池游泳，豈料愛犬卻誤以為她溺水了，不斷咬著飼主的頭髮，似乎想把她救上岸，但無奈牠是體型非常小的吉娃娃，力氣太小根本無法將主人拖上岸，毫無幫助的救援過程，讓網友看了哭笑不得。

根據《每日郵報》報導，英國倫敦一名女子日前在自家泳池游泳，期間她便拿出手機，想錄下自己游泳的模樣，而她所飼養的1歲左右吉娃娃胖達（Panda），則不斷在泳池邊徘徊，隨後女子游到岸邊，試圖將正在錄影的手機按下暫停鍵，豈料吉娃娃竟衝到她的旁邊，不斷拉扯主人的頭髮。

當下女子非常困惑，不清楚愛犬為何會有這種舉動，隨後才意識到，愛犬可能是誤以為她溺水了，而咬頭髮的行為其實是想救主人，女子表示「當時我在錄影，我養的吉娃娃不斷在泳池旁跑，牠顯然以為我溺水了急需救援，一看到我靠近岸邊後，牠就馬上咬住我的頭髮，想將我拖上岸」。

但由於吉娃娃太小隻，完全無法拖主人上岸，形成非常好笑的畫面，讓主人笑著說「牠只有3公斤重，這看起來似乎有些不切實際」，最終女子抓住胖達的前肢後，才順利將愛犬拉開，結束這一場荒謬的鬧劇。不少人看過影片後，都表示「雖然牠很小隻，但想救主人的舉動，可說是非常感人」。