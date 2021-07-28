A czo tu się odpoliczkowało w ogóle?! pic.twitter.com/mX2r9rMMTA — Mischa Von Jadczak (@michaljadczak) July 27 2021

東京奧運柔道女子63公斤級32強比賽昨（27日）舉行，場邊攝影機卻捕捉到德國女將特拉傑多斯（Martyna Trajdos）上陣前，被教練普薩（Claudiu Pusa）用力搖晃身體跟打了2記耳光，引發軒然大波。賽後特拉傑多斯也特別在IG發文闢謠，強調是賽前儀式，打巴掌只是為了激勵自己，希望外界不要誤會。對此，就有一名網友也分享曾被神人「一掌入魂」的經驗，強調體育賽場上確實有這樣的特殊儀式，貼文一出掀起熱議。

德國柔道女將特拉傑多斯在賽前被教練掐著衣領死命搖晃身體跟甩耳光的暴力畫面，引來無數網友撻伐，眼見風波愈演愈烈，逼得特拉傑多斯緊急在IG上澄清，強調這是她主動要求的賽前儀式，「我的教練只是做我要他做的，好激勵我自己！」

特拉潔多斯(Martyna Trajdos)在與匈牙利選手厄茲巴斯(Szofi Ozbas)對戰前，卻慘遭男教練賞了兩巴掌，而她回應這是「鬥魂注入」。(圖/路透社)

對此，有位網友在PTT「八卦板」PO文指出，許多國家都有類似的儀式，自己在2005年時，於友人的婚宴上遇到日本家喻戶曉的摔角明星豬木，對方得知當時原PO正在準備考試，就決定送上祝福與打氣，旁人也興奮得開始起哄。

原PO回憶，當時豬木先用手指頂著原PO的肚子，接著以迅雷不及掩耳的速度打了原PO一記耳光，「當時以為脖子要斷了，打完之後整個人不誇張，真的旋轉了半圈，臉上一個印，至今印象深刻…」後來豬木和原PO擁抱致意，原PO才了解這一巴掌在日本是很崇高的儀式，「很多人想花錢給豬木打都沒機會！」

貼文一出，眾人才恍然大悟，紛紛留言直呼「這經驗太酷了吧」、「被豬木巴過可以拿出來講一輩子了」、「鬥魂注入的概念」、「摔角選手都會練習怎麼打才不會受傷啦，所以不用擔心會不會腦震盪就是了」、「達賴喇嘛也會呼巴掌，被呼到都超幸運，把業障與執念都呼掉」。