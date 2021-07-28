印度一名人妻懷疑自己的丈夫外遇，因此展開一系列調查，日前某天她帶著6名親友，一起闖入飯店房間抓姦，果真看到丈夫和一名只穿著內褲的女子，在床上親密地相擁入睡，一行人頓時氣到直接動手攻擊，場面一發不可收拾，整個過程全被一旁的警察朋友給錄了下來。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在拉賈斯坦邦的齋浦爾（Jaipur），一名人妻因為懷疑丈夫外遇，私下展開一系列調查，6月10日她帶著6名親友到飯店房間抓姦，從影片中可以看到，一行人拿著類似萬用鑰匙的物品打開房門，接著就看見丈夫和一個只穿著紅內褲的小三，親密地躺在床上睡覺。

見到這一幕的人妻非常生氣，直接掀開棉被，並打了小三好幾個巴掌，偷情的兩人面對眼前這突如其來的狀況都嚇一大跳，不過人妻和親友團並沒有就此罷休，仍持續毆打、攻擊小三，一旁的丈夫無暇顧及小三，只能拉著棉被試圖遮擋自己的身體，整起暴力事件直到在場的警察介入後才停止。

據報導稱，這名外遇的男子是中央後備警察部隊（CRPF）的刑警，而他的外遇對象則是一名教師。事後這段影片在網路上瘋傳，小三認為自己的名譽受到損害，近日在朋友的陪同下到警局報案，目前涉案的6人都已遭到拘捕，正在等候進一步的調查。