澳洲一名獸醫師日前發現一隻身長不到2公分的小樹蛙，身上不僅長了異物，胸口也出現傷口，外表甚至變成深棕色，便立即為牠治療並進行手術，但由於牠的體型實在太小，讓獸醫師相當傷腦筋。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自澳洲布里斯本的獸醫護士，不久前在一棵尤加利樹的樹葉上，發現一隻體型不到2公分，體重也不到0.5公克的超級小樹蛙，牠的身上疑似遭到細菌感染長出腫塊，護士只好將小樹蛙帶回獸醫院，請獸醫師梅根巴羅（Meaghan Barrow）為牠治療。

經過巴羅仔細檢查後發現，小樹蛙除了腫塊之外，胸口還有一個幾毫米的孔洞，雖然以肉眼來看相當渺小，但對於小樹蛙來說卻是一個巨大的傷口，造成牠小小的腸子及肺，都從胸口的小孔洞中露了出來，巴羅只好緊急為小樹蛙安排手術。

不過，由於小樹蛙的體型太過迷你，讓巴羅一時之間無從下手，只能先小心翼翼的將稀釋到千分之一微小劑量的麻醉劑注入小樹蛙體內，讓牠陷入沈睡，接著巴羅才能緩慢的透過顯微鏡，及超小型的縫合器具進行手術。

所幸手術過程相當順利，手術隔天小樹蛙的外表就從病重時的棕灰色，恢復到正常的鮮綠色，並且開始四處活動，待小樹蛙完全恢復健康後就會將牠野放。醫生將這段奇特的經歷公開後，也吸引大批網友讚賞，直呼「太神奇了」。