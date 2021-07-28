東京奧運比賽正式開打後，各國選手及媒體都齊聚日本參與這場盛會，不過對於不熟悉東方飲食文化的歐美人來說可是一大挑戰。一名加拿大女記者前往東京奧運採訪時，不忘品嚐當地美食，但她卻完全不知道該怎麼吃便利商店買回來的御飯糰，只好PO文求助網友，引起熱烈討論。

根據外國媒體的綜合報導，來自加拿大的女記者阿納斯塔西婭布西斯（Anastasia Bucsis），過去曾經也是一名競速滑冰選手，退役後便進入加拿大廣播公司（CBC）擔任體育記者。而這次也受邀前往日本東京進行採訪的她，於本月27日在個人推特上，PO出日文貼文「請幫幫我」並附上一段影片。

影片中，阿納斯塔西婭布西斯表示，自己一直以來都十分喜歡日本便利商店裡的鮪魚御飯糰，只要1塊美金（約新台幣28元）就能品嚐到美妙的滋味，但她對於御飯糰的包裝始終相當困惑；只見阿納斯塔西婭布西斯皺著眉頭，照著包裝上的指示，小心翼翼的將包裝條從中撕開，接著直接從兩側的尖角把包裝紙拉開，海苔卻依然與裡面的飯糰分開讓她相當無奈，希望日本網友能告訴她正確的方法。

影片PO出後吸引超過42萬人觀看，有日本網友立即附上正確的手繪分解圖及影片，讓阿納斯塔西婭布西斯相當感謝，台灣網友看到後則是紛紛留言「好可愛的煩惱」、「其實不管怎麼開都會散」、「第一步一定要轉一圈撕開啦」、「其實我第一次吃的時候也充滿疑惑」、「她的表情認真到太可愛」。